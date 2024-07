Dwa tygodnie temu gościem specjalnym w "Maglu Towarzyskim" była Sara Boruc. Blogerka w szczerej rozmowie z Karoliną Korwin Piotrowską obnażyła wszelkie tajemnice show-biznesu. Przyznała również, że raz zrobiła z siostrą pewien żart. Zobacz: Mannei zdradza kulisy z polskich salonów: Kiedyś zrobiłyśmy sobie jaja na pokazie La Manii

Teraz dziennikarka ujawniła kogo zaprosiła tym razem do swojego studia na "przemaglowanie". Okazuje się, że to artystka, która publicznie nie udziela się prawie wcale, a w ostatnim okresie wycofała się z życia medialnego. Już dzisiaj na słynnym czerwonym fotelu zasiądzie Patrycja Markowska, która opowie o tym jak to jest być córką znanego ojca i jak wyglądały jej początki na scenie.

Będziecie oglądać?

