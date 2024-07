Patricia Kazadi w tym roku w końcu postanowiła skupić się na swojej karierze muzycznej. Gwiazdę można było oglądać w serialach, czy w roli prowadzącej wielkie telewizyjne widowiska, jednak najbliższa jej sercu jest chyba muzyka. Przed wakacjami na rynku ukazała się jej debiutancka płyta "Trip". Fani artystki musieli na nią sporo czekać, gdyż data premiery krążka była wielokrotnie przekładana.

Okazuje się, że Kazadi swój debiutancki album mogła wydać znacznie wcześniej. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała się do tego, że ma na swoim koncie jeszcze trzy płyty, które nie ujrzały światła dziennego.

- Nagrałam trzy płyty. Z pierwszą płytą zwyczajnie się nie udało. Z drugą wszystko było ok, ale kiedy przyszedł czas, by negocjować kontrakt, zaczęły napływać postulaty, że może jednak coś byśmy zmienili - a ja nie chciałam niczego zmieniać, bo płyta była już gotowa. Trzecią płytę schowałam na razie do szuflady, bo, jak wspominałam - podróż do Indonezji natchnęła mnie do nagrania czegoś zupełnie innego, ale być może wydam ją później. "TRIP" jest moją czwartą płytą i pierwszą oficjalnie wydaną - powiedziała Kazadi w rozmowie z pismem "Your Place".