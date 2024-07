Pół roku temu Patricia Kazadi wyjechała do Los Angeles, aby szkolić swój talent wokalny, gdyż jak wiadomo od kilku już miesięcy przymierza się do wydania swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda dzięki temu, że w Stanach mieszka jej chłopak, czuje się jak w domu i z wielkim bólem wraca do Polski.

Kazadi przebywająć w słonecznej Kaliforni ma szansę pracować z najlepszymi nauczycielami śpiewu, dzięki którym poznaje światowe gwiazdy show-biznesu. Jedną z nich jest popularna na początku XXI wieku piosenkarka JoJo znana z mega hitu "Leave (Get Out)". Artystki zakumplowały się i korespondują ze sobą przy pomocy Twittera.

Ostatnio Patricia napisała tajemniczy wpis, w którym zachwyca się nagrania demo JoJo. Amerykańska wokalistka błyskawicznie odpowiedziała Polce i podziękowała za komplementy. Czyżby Kazadi szykowała kolejną współpracę z wielką światową gwiazdą? Przypominamy, że artystka ma już w swoim muzycznym dorobku duet z Mattem Pokorą.

Przypomnijcie sobie największy przebój JoJo:

Patricia Kazadi w Los Angeles w sesji dla magazynu "Viva!":