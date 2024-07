Patricia Kazadi to jedna z niewielu polskich gwiazd, która modowe trendy ma we krwi. Kiedy rodzime gwiazdki starają się żeby zabłysnąć na salonach, korzystają z porad stylistów i dwoją się szukając markowych ciuchów, Patricia tym wszystkim zajmuje się sama. Ostatnio po raz kolejny udowodniła, że zna się na rzeczy (dosłownie!) jak mało kto i na prezentacji wiosennej ramówki wyglądała najlepiej.

Reklama

Prowadząca program "You Can Dance", a wkrótce matka debiutanckiej płyty, postawiła na bardzo casualową stylizację. Czarno-biały t-shirt, drapieżne spodnie Religion bardzo ciekawie zestawiła z bawełnianym blezerem marki Maldoror. Do tego dobrała buty za kostkę na wysokim, grubym, drewnianym obcasie od Jeffreya Campbella. Dodatkiem do looku była coraz bardziej popularna na polskich salonach torebka-puzderko Alexandra McQueena.

W takim looku Patricia mogłaby spokojnie pojawić się na gali MTV i trafić do rubryk z najlepiej ubranymi gwiazdami. Brawo.

chimera

Reklama