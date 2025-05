Małgorzata z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nową kuchnią

Małgorzata Borysewicz, którą widzowie poznali w 4. edycji "Rolnik szuka żony" niewątpliwie uchodzi za jedną z najbardziej lubianych uczestniczek w historii programu. Co więcej, udział w show zapewnił jej nie tylko ogromną popularność, ale przede wszystkim pomógł w odnalezieniu wymarzonego partnera. W marcu małżonkowie przywitali na świecie swoje trzecie dziecko, a teraz pochwalili się kolejnymi zmianami w swoim życiu. Okazuje się, że w słowniku zakochanych nie ma miejsca na słowo "nuda", dlatego zaledwie miesiąc po narodzinach synka zafundowali sobie spektakularny remont. Zobaczcie ich nową kuchnię.

Udział w "Rolnik szuka żony" stał się dla Małgorzaty Borysewicz prawdziwą trampoliną do sławy. Dziś rolniczkę na Instagramie obserwuje ponad 200 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. Nic dziwnego, charyzmatyczna blondynka bowiem na bieżąco dzieli się w sieci nie tylko swoimi wyszukanymi stylizacjami, kadrami z sielskiego życia, ale też smaczkami związanymi z jej relacją z ukochanym mężem. Niedawno Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" zdradziła, że szykuje się do chrztu synka, wcześniej w poruszających słowach opowiedziała o mężu i dzieciach. Teraz po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, publikując w sieci efekty spektakularnej metamorfozy swojego domu. Okazuje się, że małżonkowie zdecydowali się na nową kuchnię.

Nowa kuchnia powstała na poddaszu domu Małgorzaty i Pawła Borysewiczów. Przytulna przestrzeń została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać potencjał wnętrza, dlatego też pod skokami znalazły się pojemne szafki. I choć wielu fanów rolniczki spodziewało się, że ich ulubienica postawi na sielski styl typu cottagecore, nic bardziej mylnego. W kuchni Małgorzaty Borysewicz króluje uwielbiany przez celebrytów glamour.

Gwiazda miłosnego hitu TVP postawiła bowiem na fronty w kolorze kaszmiru, które zdobią złote uchwyty. Całość dopełnia granitowy blat, który znalazł się również na ścianie. Nie zabrakło również ceramicznego farmerskiego zlewu oraz złotego kranu. Na środku kuchni pojawiła się modna wyspa, w którą wkomponowano płytę indukcyjną.

Nowa kuchnia Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wyjątkowo przypadła do gustu nie tylko samej gwieździe miłosnego show TVP, ale też jej fanom. Ci ruszyli z komplementami, komentując nie tylko wysmakowany gust swojej ulubienicy, ale też jakość wykonania aranżacji.