Pascal Brodnicki zdradził, czego kamery nie uchwyciły na planie "Azja Express". Program z udziałem gwiazd okazał się, zgodnie z zapowiedzią TVN, okazał się największym hitem stacji. Każdy odcinek show wywołuje ogromne emocje i jest szeroko komentowany przez media i internautów. Okazuje się jednak, że operatorzy kamer na planie "Azja Express" nie uchwycili wielu ważnych dla uczestników momentów. Jakich? O tym, w rozmowie z agencją x-news, opowiedzieli Pascal Brodnicki i jego kolega z programu, Paweł Dobrzański.

Jest dużo momentów, których kamera nie uchwyciła. Dlatego że jak my znaleźliśmy nocleg i poszliśmy spać, to bardzo często ludzie przychodzili do nas. Nas budzili i chcieli się dowiedzieć troszkę więcej o nas, co my tutaj robimy, dlaczego jesteśmy tutaj. Ja pamiętam taki wieczór, że przychodziło w takim domu z 20 osób. I nikt nie rozmawiał ani po angielsku, ani po francusku ani po niemiecku tylko język międzynarodowy to były ręce. I to są takie momenty, których ja nigdy nie zapomnę-przyznał Pascal Brodnicki.