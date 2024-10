Kamil L., znany w sieci jako Budda, został aresztowany przez CBŚP. To zaskakujące zatrzymanie wywołało szok wśród jego 2,5 mln subskrybentów. Nagle bliska osoba z jego otoczenia zdradziła wszystkie szczegóły z dnia zatrzymania.

Kamil L., szerzej znany pod pseudonimem Budda, to jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Zyskał sławę dzięki swojej działalności na YouTube, gdzie jego kanał zgromadził 2,5 mln subskrybentów. Budda był znany przede wszystkim z organizowania konkursów i loterii, które przyciągały dużą uwagę widzów. Jego materiały wideo miały także charakter charytatywny, co budziło pozytywne emocje wśród jego społeczności.

Zatrzymanie Buddy wywołało ogromny szum w mediach społecznościowych. Fani youtubera wyrażają zarówno zaniepokojenie, jak i szok związany z niespodziewanym obrotem spraw. Komentarze pojawiają się na różnych platformach, w tym na Twitterze, TikToku i YouTube, gdzie fani spekulują, jaki będzie finał sprawy. Część internautów wskazuje, że Budda zawsze miał pozytywny wizerunek, a jego działalność miała przede wszystkim na celu rozrywkę i wspieranie potrzebujących. Inni jednak zauważają, że organizowanie loterii mogło budzić wątpliwości i prowokować pytania o legalność takich działań. W oczekiwaniu na oficjalne informacje ze strony służb śledczych, jego przyjaciel i jednocześnie montażysta opowiedział o szczegółach z dnia zatrzymania.

Doszło do niego 14 października rankiem w jednym z hoteli w Warszawie, w którym Budda przebywał z partnerką i znajomymi po zakończonej loterii. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zapukali do pokoju 26-latka z samego rana i, jak się okazało, ich bliscy nie byli tego świadomi!