Michał Kassin jest związany z teatrem w Gdyni, więc po zakończonej edycji "Tańca z Gwiazdami" postanowił wrócić w rodzinne strony, aby spotkać się z bliskimi oraz przygotować się do zbliżających spektakli w teatrze. Niespodziewanie jego chłopak postanowił zrobić mu niespodziankę! Spójrzcie tylko na te kadry.

Michał Kassin i Jakub Pursa od finału "TzG" są nierozłączni

Michał Kassin zdobył popularność w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której doszedł aż do finału z Roksaną Węgiel. Para od początku była faworytami, jednak na ostatniej prostej wyprzedziła ich Anita Sokołowska i to ona wygrała taneczne show. Dosłownie chwilę po zakończeniu edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Michał Kassin poinformował fanów, że jest w związku z choreografem Jakubem Pursą. Internauci wówczas przyznali, że zaczęli się tego domyślać już wcześniej, podczas odcinków "Tańca z Gwiazdami".

Mimo że od ogłoszenia związku panowie są nierozłączni to teraz Michał Kassin postanowił udać się w rodzinne strony do Trójmiasta sam, ponieważ rozpoczyna tam próby do spektaklu w "Teatrze Muzycznym". Jakub Pursa nie zastanawiał się długo i postanowił zrobić niespodziankę swojemu ukochanemu. Z samego rana wsiadł do pociągu i udał się do Gdańska, aby spotkać się z Michałem Kassinem. Wygląda na to, że były partner taneczny Roxie nie wiedział o tym pomyśle. Chwilę później tancerze byli już na plaży, gdzie tarzali się po piachu.

Tego się nie spodziewał - napisał Jakub na swoim Instagramie.

@jakub_pursa

Niedawno Michał Kassin opublikował wzruszające zdjęcie z Roksaną Węgiel, gdzie przyznał, że brakuje mu tanecznego programu, a minął dopiero tydzień od jego zakończenia.

Pierwsza niedziela od dziesięciu tygodni bez @tanieczgwiazdami Jakoś tak pusto i nudno, prawda @roxie_wegiel ? Jeśli brakuje komuś naszych występów to nic straconego, bo większość fragmentów można obejrzeć w zakładce z rolkami, a całe występy na YouTube! Serdecznie zapraszam, ja dzisiaj cały dzień sobie wspominam i wszystkie występy po kolei oglądam. Co to były za emocje - napisał wówczas Kassin.

Myślicie, że fani programu mogła liczyć na obecność Michała Kassina w przyszłych edycjach "Tańca z Gwiazdami"? My mamy nadzieję, że tak!

