Doda poszła z duchem czasu i podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" odtańczyła najbardziej viralowy układ na światowym TikToku. Doda zatańczyła taniec Wednesday Addams z serialu "Wednesday". Jak jej poszło? Koniecznie zobaczcie wideo. Postawiła nie tylko na choreografie ale również na stylizacje na Wednesday Addams graną przez Jennę Ortegę.

Doda pojawiła się na scenie sylwestra Polsatu aż trzy razy. Podczas jednego z wyjść zaskoczyła widzów wstawką z tańcem z "Wednesday", na punkcie którego internet oszalał już w pierwszych dniach po premierze serialu, a układ odtwarzany był przez internautów miliony razy. Autorką popularnej chorografii jest sama Jenna Ortega, i jak przyznała, miała inspirować się imprezami gotów z lat 80. Teraz hitową choreografie powtórzyła Doda i to na sylwestrowej scenie Polsatu. Nie tylko tańczyła jak Wednesday ale również wyglądała, jak ona. Doda wystąpiła w czarnej peruce ale również w stylizacji inspirowanej postacią graną przez Jennę Ortegę.

Doda doskonale czuje trendy i tym razem nie wyobrażała sobie nie przenieść odrobiny tego, co klika się w sieci na sylwestrową scenę. Viralowy taniec "Wednesday" w wersji Dody spodobał się fanom:

- Serio! Ale tak serio! Tylko Ty mogłaś na wpaść na taki pomysł i to zrobić! ????niby nic wielkiego ale bije brawo bo po raz kolejny czymś tak „drobnym” pokazałaś, ze (i tu wjedzie ten oklepany tekst, którego użyje po raz pierwszy) KRÓLOWA JEST TYLKO JEDNA ????

- Oj kocham twoja kreatywność ????????

- No i to było najlepsze wejście Dody ????

- Doda jak zawsze na czasie ????????????????♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

- ❤️ Całkiem spoko wyszło ❤️

- Pozamiatała