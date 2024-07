1 z 6

Impreza rozdania nagród portalu Plejada przyciągnęła wiele gwiazd. Jednak następnego dnia to właśnie o Beacie Kozidrak (57) pisało się najczęściej. I to nie tylko dlatego, że wyglądała tego wieczoru jak grecka bogini. Piosenkarka, która rok temu rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem po 40 latach małżeństwa, po raz pierwszy pokazała się publicznie u boku innego mężczyzny!

Podczas bankietu oboje nie rozstawali się ani na minutę, a tajemniczy przystojny brunet non stop dbał o komfort Beaty. Wachlował ją, gdy było gorąco, podawał zimne napoje. A w kuluarach najczęściej można było usłyszeć tylko jedno pytanie: „Czy to właśnie on jest nowym ukochanym Kozidrak?”...

