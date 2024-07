Niedawno mogliśmy podziwiać zdjęcia Paris Hilton jak skąpana w słońcu wraz ze swoim ukochanym Riverem Viiperi odpoczywa w Meksyku. Zobacz: Paris Hilton z facetem na wakacjach w Meksyku. W ostatnim czasie para odbyła sporo wycieczek, ale wszystko co dobre szybko się kończy i trzeba było wrócić do codzienności.

Dla paparazzich to jednak kolejna okazdja do nowych zdjęć. Tym razem poglądali Paris i Rivera jak spacerowali ulicami Los Angeles. Wygląda na to, że podróże im służą. Opaleni, szczęśliwi, wyglądają wprost kwitnąco. Aktorce ciężko rozstać się z letnią stylizacją więc postanowiła nadal pozostać w jej tonacji - ma na sobie krótką wzorzystą sukienkę, kapelusz na głowie i przeciwsłoneczne okulary. Na szczęście wzięła ze sobą skórzaną kurtkę, bo na wakacyjny upał chyba nie ma co liczyć.

Cieszymy się, że Hilton wreszcie odnalazła swoją "drugą połówkę". Prawda, że ładna z nich para?