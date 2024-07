To niesamowite wideo z wesela obejrzało na YouTube już ponad 2.5 miliona osób. Nie ma się co dziwić, pierwszy taniec pana młodego Kirka Henninga przed swoją małżonką naprawdę trzeba zobaczyć. Będziecie równie zaskoczeni jak panna młoda.

Kirk, wraz ze swoimi drużbami - wszyscy w smokingach - tańczą do takich przebojów jak "Uptown Funk" Bruno Marsa, czy "(You Drive Me) Crazy" Britney Spears. Panna młoda - Valerie Tellmann-Henning ogląda to niezwykłe show z krzesła. Występ wygląda jak układ wyjęty żywcem z Tańca z Gwiazdami.

Valerie była w szoku. Kompletnie nie spodziewała się występu, choć Kirk z kolegami przygotowywali się do niego od czterech miesięcy! I nie dziwi się, że ślubne wideo zdobyło w sieci taką popularność.

Ludziom bardzo podoba się to nagranie, bo kochają oglądać szczęście innych ludzi - mówi portalowi dailynews.com.

Ślub odbył się w końcu lipca tego roku w Richmont CenterStage w Wirginii (USA). Kirk z zawodu jest tancerzem, co widać na scenie. A panna młoda może w pełni docenić jego kunszt, gdyż pracuje w Richmond Ballet jako ballerina.