Choć "Zmierzch" zadebiutował w kinach w 2018 roku, do dziś wampirza saga o burzliwej miłości Belli Swan i Edwarda Cullena, na podstawie książek Stephenie Meyer, żywo porusza widzów na całym świecie. A pamiętacie brata głównego bohatera? Dziś filmowy Emmett Culllen jest nie do poznania!

Reklama

Jak dziś wygląda Emmett Cullen ze "Zmierzchu"? Kellan Lutz jest nie do poznania

Filmowa saga "Zmierzch" nawet 15 lat od premiery bawi i wzrusza do łez miliony fanów na całym świecie. To właśnie występ w serii o miłości wycofanej nastolatki Belli [Kristen Stewart] i wampira Edwarda [Robert Pattinson] był dla nich startem do wielkiej kariery. Ogromną rozpoznawalność zyskali wtedy również m.in. grający wilkołaka Jacoba [Taylor Lautner], a także aktorzy wcielający się w rodzeństwo głównego bohatera.

Od czasu występu w wampirzej serii ogromną metamorfozę przeszła Ashley Green, czyli Alice Cullen z sagi "Zmierzch". Upływ lat niewątpliwie wpłynął również na wygląd jej filmowego brata Emmetta. Dziś po umięśnionym brunecie z zawadiackim uśmiechem nie ma już śladu. Grający go Kellan Lutz ma już 38 lat i wygląda zdecydowanie inaczej niż te kilka lat temu, kiedy grał w sadze "Zmierzch". Co więcej, jeszcze bardziej wyprzystojniał!

Jesteście ciekawe, jak teraz wygląda filmowy Emmett Cullen z sagi "Zmierzch"? Zobaczcie nasze wideo!

Reklama

Zobacz także: Jak dziś wygląda Mackenzie Foy, czyli córka Belli z sagi Zmierzch? Wyrosła na piękność

Zobacz także