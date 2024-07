Czy znacie kogoś, kto nigdy nie widział filmu "Kevin sam w domu"? My nie! W produkcji wystąpiło mnóstwo znakomitych aktorów starszego, ale i młodego pokolenia, których z pewnością doskonale pamiętacie. Nawet drugoplanowi bohaterowie zapadają w pamięć, jak na przykład Fuller, czyli kuzyn Kevina. W tę rolę wcielił się młodszy brat Macaulaya Culkina, Kieran Culkin.

Reklama

A czy wiecie, jak filmowy Fuller wygląda dziś? Po 30. latach od premiery filmu naprawdę ciężko go rozpoznać. To prawdziwy przystojniak! Mamy jego aktualne zdjęcia. Zobaczcie sami!

Jak po 30. latach od premiery "Kevina samego w domu" wygląda filmowy Fuller?

"Kevin sam w domu" to pozycja obowiązkowa w święta Bożego Narodzenia! Już od wielu lat stacja Polsat emituje dwie części tej kultowej świątecznej komedii w okresie bożonarodzeniowym, a widzowie zawsze chętnie zasiadają do niej przed telewizorami. Pewnie wielu z Was widziało ten film nie raz, ale przyznajcie sami - oglądanie "Kevina" w święta Bożego Narodzenia, to już niemalże tradycja!

Zobacz także: Jak dziś wyglądają filmowi złodzieje z filmu "Kevin sam w domu"? Po 30 latach ciężko ich rozpoznać

Jest to jeden z tych filmów, w którym wszyscy bohaterowie zapadają w pamięć, nawet jeśli nie grali głównych ról. Tak jest w przypadku Fullera, czyli filmowego kuzyna Kevina. Chociaż jego rola była dość skromna, to kto z nas nie pamięta jego charakterystycznego uśmiechu i uroczych oczu!

Zobacz także

YouTube

W rolę Fullera wcielił się rodzony brat odtwórcy roli Kevina, Macaulaya Culkina. Dla Kierana Culkina występ w kultowej komedii świątecznej był początkiem kariery aktorskiej. Miał wtedy osiem lat.

East NewsKEITH BUTLER/REX FEATURES

Po udziale w filmie "Kevin sam w domu" jego kariera nabrała tempa. Wystąpił potem na dużym ekranie w filmach "Ojciec Panny Młodej" (1991), sequelu "Ojciec panny młodej II" (1995), czy "Potęga przyjaźni" (1998). W 2002 roku zebrał znakomite recenzje za swoją rolę w komediodramacie "Ucieczka od życia". Otrzymał za nią wiele nagród i pochwał, a także został nominowany do nagrody Złotego Globu i MTV. Jednak wszyscy i tak najbardziej pamiętają go właśnie z występu w komedii świątecznej.

YouTube

Jak wyglądał Kieran Culkin 30 lat temu pamiętamy wszyscy. A jak wygląda dziś? Brat Macaulaya Culkina ma obecnie 38 lat i jest niesamowitym przystojniakiem! Zobaczcie jego najnowsze zdjęcia!

East NewsAmy Sussman/Getty AFP/East News

Kieran Culkin od 2013 roku jest w związku małżeńskim z Jazz Charton, z którą ma trójkę dzieci - córkę Kinsay i synów Kierana oraz Wilder Wolfa.

East NewsRob Latour/REX/Shutterstock

Kieran pochodzi z wielodzietnej rodziny. Ma sześcioro rodzeństwa - czterech braci: Macaulaya, Rory'ego, Christiana i Shane'a oraz dwie siostry: Dakotę i Quinn.

East News

Zawsze elegancki i uśmiechnięty! Poznajecie filmowego Fullera?

East News

Reklama

Tak wygląda Kieran Culkin, odtwórca roli Fullera z filmu "Kevin sam w domu" po 30. latach od premiery kultowej komedii!