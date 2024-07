Córka Ewy Bem choruje na nowotwór - taką informacje podał "Super Express". Pamela Niedziałek, znana dziennikarka telewizji TVN Biznes i Świat, przechodzi trudne chwile. Piosenkarka wspiera swoją córkę i apeluje o ciepłe słowa dla niej do fanów i przyjaciół na Facebooku.

Dziennikarka zaledwie miesiąc temu urodziła swoje drugie dziecko - córeczkę Basię (ma również 1,5 rocznego synka Tomasza). Jak pisze tabloid, poród miał zostać wywołany przedwcześnie ze względu na chorobę córki Ewy Bem. Córka Pameli Niedziałek trafiła do inkubatora, a jej mama rozpoczęła trudną walkę z nowotworem. Na szczęście dziennikarka TVN BiŚ może liczyć na pomoc i opiekę swojej sławnej mamy. Jeszcze w październiku na Facebooku Ewy Bem pojawił się wzruszający wpis:

Wszystkie Dobre Serdeczne Moce przybywajcie!!!! Melunia Was potrzebuje.

Nowotwór to niestety nie jedyne przykre doświadczenie w życiu dziennikarki. Pamela w młodości zmagała się anoreksją. Przy wzroście 170 cm ważyła zaledwie 40 kg. Wówczas udało się pokonać chorobę. Trzymamy kciuki, aby tak było i tym razem!

Zobacz też: Tomasz Barański: "Przez rok czekałem w napięciu na wyniki badań, czy nowotwór wrócił". Dlaczego ukrywał chorobę?

Zobacz także

Wszystkie Dobre Serdeczne Moce przybywajcie!!!! Melunia Was potrzebuje.

Posted by Ewa Bem on 27 październik 2015