Lil Masti chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie w tym miejscu najczęściej możemy zobaczyć piękne zdjęcia influencerki z jej córeczką Arią oraz mężem Tomaszem. Tym razem gwiazda przekazała też swoim obserwatorom niezwykle radosne wieści. Jak się okazało, jej rodzina ma ogromne powody do świętowania. To wyjątkowy dzień!

Lil Masti to jedna z najbardziej popularnych polskich influencerek. Gwiazda internetu zgromadziła na swoim Instagramie ponad 1,4 miliona fanów, którzy na bieżąco śledzą jej losy. Ostatnio media społecznościowe Lil Masti oczywiście są zapełnione uroczymi kadrami z jej córeczką Arią. Tak się stało również i tym razem, ale przy okazji influencerka przekazała, że dziś jest naprawdę wyjątkowy dzień i pochwaliła się swoim szczęściem. Jak się okazało, Aria właśnie skończyła pół roku! Sama Lil Masti chyba wydaje się nie dowierzać, jak szybko minęły te miesiące.

Pod nowym wpisem Lil Masti szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Internauci zasypali influencerkę i jej pociechę lawiną komplementów.

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

Lil Masti nie ukrywa, że marzy o dużej rodzinie i bardzo chciałaby, żeby Aria niedługo doczekała się rodzeństwa. Jakiś czas temu influencerka przyznała fanom wprost:

Zobacz także

Od zawsze marzyliśmy o dużej rodzinie. To było moje i Tomka największe marzenie i dalej jest. Jak zdrowie pozwoli, to marzymy o ciąży za ciążą i tak do 5 dzieci. Albo i więcej. No ale z głową wszystko, żeby mój organizm zdążył się regenerować

- wyznała Lil Masti