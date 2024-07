Zmiany jakie zaproponowali producenci „Tańca z Gwiazdami” nie spodobały się widzom, którzy nie są zachwyceni nową prowadzącą, Nataszą Urbańską. Sama artystka przyznała już po pierwszym odcinku, że nie potrafiła opanować zdenerwowania i tremy przed kamerami.

W mediach pojawiły się już nawet informacje, że w kolejnych edycjach nie zobaczymy żony Janusza Józefowicza! Trwają już ponoć poszukiwania jej następczyni. Jak informuje magazyn „Gwiazdy” jedną z kandydatek jest Katarzyna Pakosińska!

Była gwiazda Kabaretu Moralnego Niepokoju, która obecnie jest jedną z uczestniczek programu ma ogromne szanse by w przyszłości stanąć u boku Piotra Gąsowskiego. Według doniesień prasowych Gąsowski chciał by już w tej edycji Pakosińska została współprowadzącą show.

- Gdy Gąs dowiedział się, że producenci „Tańca” dzwonią do Kasi, miał nadzieję, że to ona poprowadzi z nim program- powiedziała w rozmowie z magazynem osoba z produkcji.

Uważacie, że Pakosińska będzie lepszą prowadzącą niż Urbańska?

