Finał trzeciego sezonu „Królowej przetrwania” dopiero opadł z emocji, a Dominika Rybak znów jest na ustach fanów. Zwyciężczyni programu, znana z mediów społecznościowych i świata freak fightów, od dawna nie mieszka w Polsce. Na co dzień żyje w Tajlandii razem z mężem, a teraz ujawniła, jakiego rzędu kwoty pochłania ich życie we dwoje.

Wygrana w "Królowej Przetrwania" i nagle wszyscy pytają o jej życie poza Polską

Dominika Rybak od lat buduje swoją rozpoznawalność w sieci, a jej profil na TikToku obserwuje 3,7 mln osób. Po zwycięstwie w „Królowej przetrwania” zainteresowanie skoczyło jednak w zupełnie nową stronę: nie tylko kto komu kibicował w finale, ale też jak wygląda codzienność dziewczyny, która na ekranie przeszła własny test odporności.

W decydującym momencie o główną wygraną w "Królowej Przetrwania" walczyły cztery uczestniczki: Ilona Felicjańska, Sofi Sivoka, Nicol Pniewska i właśnie Rybak. To ona wyszła z finału jako zwyciężczyni, a widzki zaczęły wypatrywać kolejnych szczegółów z jej życia już poza planem.

Rybak w mediach społecznościowych konsekwentnie pokazuje codzienność, publikuje m.in. przepisy kulinarne i komentuje sytuacje z programu, a przy okazji coraz śmielej odsłania kulisy swojego życia w Tajlandii.

Kwota padła wprost: tyle ma kosztować ich miesiąc życia we dwoje w Tajlandii

Dominika Rybak nie przedstawia swojej codzienności jako luksusowego projektu. Podkreśla, że razem z mężem nie żyją w wystawnym stylu, a Tajlandię opisuje jako miejsce, w którym da się funkcjonować bez ciągłego liczenia każdej złotówki. Najbardziej konkretna informacja dotyczy miesięcznych wydatków na dwie osoby. Rybak wskazuje przedział 6–7 tys. zł i zaznacza, że chodzi o koszty „z opłatami i wszystkim”, czyli pełen pakiet codzienności, a nie tylko wybrane rachunki. W tym samym tonie dodaje, że na miejscu jest tanio.

Małżeństwo, przeprowadzka i początek wielkiej kariery

Dominika Rybak urodziła się w 2003 r., a tempo jej życia trudno nazwać spokojnym. W maju 2025 r. wyszła za mąż, a niedługo po ślubie para podjęła decyzję o przeprowadzce. Dziś ich codzienność to już nie Polska, tylko Tajlandia.

Jednocześnie Rybak nie zamyka się w jednej szufladce. Z jednej strony: influencerka, która wie, jak opowiadać o życiu tak, by widzka chciała zostać na dłużej. Z drugiej: zawodniczka freak fightów. W 2022 r. rozpoczęła karierę w tym świecie i wygrała walkę na gali Prime MMA 2 z Klaudią Kapuśniak. Rok później, podczas FAME MMA 18, zwyciężyła z Lizą.

Cieszycie się, że to właśnie ona wygrała "Królową Przetrwania"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: