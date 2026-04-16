W "Królowej przetrwania" rywalizacja staje się coraz zacięta, a odcięcie od świata zewnętrznego, walka o byt w lankijskiej dżungli i ogrom towarzyszących temu emocji sprawiają, że uczestniczki coraz śmielej mówią nie tylko o swoich przemyśleniach na temat gry, ale też otwierają się przed koleżankami z programu, poruszając najbardziej intymne kwestie swojego prywatnego życia. W najnowszym odcinku Karolina Pajączkowska zdobyła się na szczere wyznanie. Opowiedziała wprost o zdradzie byłego narzeczonego, o której dowiedziała niedługo przed planowaną ślubną ceremonią.

Karolina Pajączkowska w "Królowej przetrwania" w gorzkich słowach o rozstaniu z narzeczonym

Za nami kolejny emocjonujący odcinek "Królowej przetrwania", pełen łez, nieoczekiwanych zwrotów akcji i zaskakujących wyznań. Po tym jak z programu została usunięta Maja Rutkowski, a jej miejsce zajęła Agnieszka Grzelak, panie wzięły udział w wymagającej fizycznie konkurencji przygotowanej przez Dariusza Pachuta. Załoga "Bombowych Bab" i "Kobr" musiała zejść w dół ze stromego wzniesienia, będącego jednocześnie wodospadem. Po pokonaniu własnych lęków dziewczyny dały upust emocjom i postanowiły zdobyć się na szczere wyznania.

Ku zaskoczeniu widzów, podczas gdy dwie uczestniczki "Królowej przetrwania" dokonały coming outu, do tej pory dość powściągliwa Karolina Pajączkowska, postanowiła zwierzyć się ze swojego zawodu miłosnego i opowiedzieć o rozstaniu z byłym narzeczonym.

Wiem, co to znaczy być odrzuconym. I wiem, co to znaczy zakochać się i niestety później nieszczęśliwie płakać w poduszkę. Myślałam, że imprezowy styl życia mojego narzeczonego, nie wiedziałam wtedy jeszcze, że on po prostu lubi być w centrum uwagi. Są mężczyźni, którzy nawet jeśli by mieli Venus z Milo i tak skuszą się na inną, przypadkową. Bo mają w sobie gen łowcy, zdobywcy - przyznała gorzko w ''Królowej przetrwania'' Karolina Pajączkowska.

Narzeczony zdradził Karolinę Pajączkowską niedługo przed ślubem

W szczerej rozmowie z koleżankami z programu, Karolina Pajączkowska wyznała, że były narzeczony zdradził ją z bliską dziennikarce osobą.

Pamiętam ten moment, kiedy zadzwoniła do mnie koleżanka. I powiedziała ''Wiesz, zakochałam się.'' Po czym dodała: ''w twoim narzeczonym'' - zdradziła Karolina Pajączkowska.

Pomimo miłosnego zawodu podkreśliła, że cieszy się, że dowiedziała się o zdradzie niewiernego mężczyzny jeszcze przed planowanym ślubem.

Cieszę się, że to tego doszło przed ślubem, a nie po. Jego strata. Dzisiaj tak jak patrzę na ten związek i kilka poprzednich, myślę sobie, że dla wielu facetów byłam po prostu trofeum. I patrzyli na mnie jak na takie fajne światełko, przy którym można się ogrzać. I to boli. - dodała.

Zobacz także: