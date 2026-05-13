Do walki o tytuł „Królowej przetrwania” w tej edycji stanęły Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Rywalizacji tej przyglądała się prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan. Na planie regularnie dochodziło do ostrych spięć, a w centrum zamieszania często była Pajączkowska. Dominika Tajner opowiedziała o spięciu, którego ostatecznie widzowie nie zobaczyli.

Dominika Tajner wzięłaby ponownie udział w „Królowej przetrwania”?

Jedna z uczestniczek „Królowej przetrwania”, Dominika Tajner pojawiła się w „Party u Simony” i udzieliła naszej reporterce obszernego wywiadu. Gwiazda nie ukrywała, że gdyby miała szansę, ponownie wzięłaby udział w „Królowej przetrwania”. Stwierdziła jednak, że liczyła na więcej konkurencji, ponieważ pojechała tam przede wszystkim, by się sprawdzić.

Na pewno bym się zdecydowała drugi raz. To w ogóle nie ma o czym mówić. To była wspaniała przygoda. To taki trochę format pode mnie. Trochę mam niedosyt tych zadań. Oglądałam poprzednie sezony, wiadomo, dramy były. Ale bardzo chciałam pokazać, że babka, 47 lat może konkurować w tych konkurencjach sportowych z młodymi dziewczynami. Myślałam, że więcej tego będzie powiedziała Tajner.

W dalszej części rozmowy uczestniczka „Królowej przetrwania” zdradziła, że z natury nie jest zbyt przebojową osobą i nie wychodzi przed szereg, ale ze względu na to, że reality show rządzi się innymi prawami, zmieniłaby trochę swoje podejście.

Było to moje pierwsze reality show. Trochę byłam zaskoczona, bo jestem osobą, która nie wychodzi na siłę przed szereg. (…) A tu już teraz jakbym poszła, to trzeba byłoby inaczej. Już bym wiedziała, jak zagrać, żeby tego widza ucieszyć. Chociaż no taka aferowa nie jestem przyznała.

Dominika Tajner starła się z Karoliną Pajączkowską w „Królowej przetrwania”. Tego nie pokazali

W rozmowie z Dominiką Tajner pojawił się temat innej uczestniczki. Widzowie mogli niedawno zobaczyć ostrą kłótnię w „Królowej przetrwania” z Karoliną Pajączkowską, Małą Anią i Dominiką Rybak. Od pierwszego odcinka wokół dziennikarki jest bardzo duże zamieszanie.

W „Party u Simony” Dominika Tajner ujawniła, że ona również miała moment spięcia z Karoliną Pajączkowską. Zdradziła, że produkcja postanowiła jednak nie pokazywać tej sceny widzom.

Miałam jedną małą wymianę zdań, w moim stylu, czyli spokojną, która niestety nie została pokazana. Powiem, że była to rozmowa z Karoliną Pajączkowską, gdzie jej zwróciłam uwagę powiedziała Tajner.

W dalszej części uczestniczka postanowiła zdradzić, o co poszło. Dominika Tajner w pewnym momencie uznała, że Karolina Pajączkowska umniejsza innym gwiazdom „Królowej przetrwania” i postanowiła jej to powiedzieć.

Nie mam problemu, żeby o tym mówić, bo to w programie też wychodziło. Karolina robiła z siebie tą najlepszą i jedyną konkurentką dla niej była Dominika Rybak, która jest zawodowym sportowcem i którą uwielbiam. Dla mnie to było umniejszanie pozostałym dziewczynom, mnie również. Każda miała coś do wniesienia. Ja jej na to zwróciłam uwagę. Zapytałam jej, czy robi to z premedytacją, wyrachowaniem, że umniejsza kobietom innym, czy jest tego nieświadoma wyjaśniła.

Co ciekawe, Karolina Pajączkowska tym razem jednak nie weszła w konflikt. Zdecydowała się nawet przeprosić Dominikę Tajner.

Ona, o dziwo, nie weszła ze mną w konflikt. Przeprosiła mnie. Na tym się skończyło. Później był test wiedzy. Można było obstawiać, że wygra Karolina, no a wygrałam ja dodała Tajner.

