Wojtek „Łozo” Łozowski jest najmłodszym wiekiem jurorem "Must be The Music". Wokalista Afromental od samego początku odnalazł się w nowej roli i od pierwszego sezonu muzycznego show wnosił do studia wiele pozytywnej energii. Zobacz: "Chcę żebyście złapały mnie tam, gdzie nie wolno"

Łozo dość często za jurorskim stołem wdawał się w potyczki słowne z Korą, gdyż zawsze bronił młodych wykonawców, którzy dopiero co stawiają pierwsze kroki w show-biznesie. Bliscy sercu zawsze byli mu artyści z kręgu hip-hopu i soulu, jednak dobre rockowe granie nie jest mu obce.

W ocenie uczestników show Wojtek był zawsze obiektywny. Od czasu do czasu zdarzało się mu wypowiedzieć dość zabawne zdania i stwierdzenia. Dowodem na to jest powyższe wideo z najlepszymi tekstami jurora z szóstej edycji "Must Be the Music".

Przypominamy również, że w dziś wieczorem ostatni półfinał muzycznego show.

