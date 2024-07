Już w najbliższą niedzielę kolejny castingowy odcinek szóstej edycji "Must Be the Music". Jurorzy podczas przesłuchać wyłowili już sporo muzycznych talentów. W kolejnym etapie zostało zatem już tylko kilka miejsc. Dlatego kolejni uczestnicy programu mają postawioną poprzeczkę bardzo wysoko.

W niedzielę będziemy mogli zobaczyć występ kolejnego żeńskiego zespołu. Występ dziewczyn wywołał wiele emocji za stołem jurorów, a chyba najbardziej rozczarowany z tego co zobaczył na scenie był Wojtek Łozowski.

- Potrzebuję ognia, chcę czegoś, chcę żebyście złapały mnie tam gdzie nie wolno, potrząśli i urwali mi to... - powiedział Łozo.

Słowa jakie wypowiedział wokalista grupy Afromental nie spodobały się Adamowi Sztabie, który swoje dezaprobatę wyraził miną. Całą sytuację zobaczymy już w najbliższym odcinku "Must Be the Music". Myślicie, że dziewczyny aż tak się nie popisały?

