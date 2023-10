Wtorek, 22 sierpnia to drugi dzień tegorocznego festiwalu w Sopocie, podczas którego na scenie Opery Leśnej wystąpi plejada polskich gwiazd. Znanych nie zabraknie też wśród prowadzących - w tej roli widzowie zobaczą dziś Marcina Prokopa i Wojciecha "Łozo" Łozowskiego. Jak na kilka godzin przed debiutem na sopockiej scenie w roli prowadzącego czuje się lider Afromental?

Wojciech "Łozo" Łozowski o roli prowadzącego festiwalu w Sopocie

Choć fani kojarzą Wojciecha "Łozo" Łozowskiego przede wszystkim z zespołem Afromental, wokalista ma na koncie też inne sukcesy zawodowe. Gwiazdor był między innymi prezenterem MTV, a także jurorem w "Must be the music. Tylko muzyka" czy współprowadzącym program "SuperDzieciak". Teraz przed Wojciechem Łozowskim kolejne wyzwanie: muzyk poprowadzi drugi dzień festiwalu w Sopocie.

Co o tej roli mówi sam zainteresowany? W rozmowie z naszą reporterką Wojciech "Łozo" Łozowski opowiedział o tym, jak się czuje tuż przed wejściem na scenę Opery Leśnej jako prowadzący!

Trochę prowadziłem rzeczy w życiu w telewizji, ale faktycznie, takiego festiwalu jak Top of the Top Festiwal nie miałem jeszcze okazji, więc jest to dla mnie ekscytujące i trochę nowe. Mam wspaniałych współprowadzący, będziemy zarządzać sceną. Jestem podekscytowany na maxa - przyznał Wojciech "Łozo" Łozowski.

Co jeszcze na temat Sopotu wyjawił muzyk? Obejrzyjcie video z naszą rozmową z Wojciechem "Łozo" Łozowskim! Planujecie oglądać transmisję festiwalu?

