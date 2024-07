2 z 5

Piotr Poraj-Poleski jest jednym ze współtwórców nowego show "Łubu Dubu TV". O co chodzi? "Łubu Dubu TV" to nowa stacja telewizyjna na medialnym rynku. Astronomiczne gaże i warunki pracy porównywalne do tych zza oceanu skusiły wiele gwiazd do podjęcia się trudnej sztuki budowania jej sukcesu. Stacją kierują dwie urocze i powabne kobiety: Koletta Wittmejer i Jessica Cieślak. To właśnie im wielu celebrytów zawdzięcza swoje kariery. Panie nie ustają w kuszeniu i systematycznie prowadzą rozmowy z nowymi gwiazdami, tj. Rafał Bryndal, Maciej Nowak, Kamil Sipowicz, czy Ewa Szabatin. Będzie się działo...