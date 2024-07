Tegoroczna gala wręczenia Oscarów przejdzie do historii z powodu wpadki, do której doszło przy ogłaszaniu najważniejszej kategorii - "Film roku". Do nagrody były nominowane filmy: "Nowy początek", "Fences", "Przełęcz ocalonych", "Aż do piekła", "Ukryte działania", "La La Land", "Lion. Droga do domu", "Manchester By The Sea", "Moonlight". Nagrodę w najważniejszej kategorii wieczoru wręczali: Warren Beatty i Faye Dunaway, którzy ogłosili, że nagrodę otrzymuje film "La La Land" z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone. Twórcy wyszli na scenę i zaczęli swoje podziękowania, ale wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał!

Reklama

Zobacz: Najpiękniejsze kreacje tegorocznych Oscarów - kto błyszczał na czerwonym dywanie w Dolby Theatre?

Wpadka na Oscarach 2017! La La land przegrywa z Moonlight!

Odebrać nagrodę wyszli producenci: Fred Berger, Jordan Horowitz i Marc Plat oraz aktorzy, którzy zagrali w filmie główne role. Producenci zaczęli swoje podziękowania, ale szybko im przerwano, bowiem okazało się, że to nie oni powinni dostać statuetkę! W kopercie był bowiem film "Moonlight"! Twórcy filmu byli w szoku i myśleli, że to żart, reżyser "La La Land" wyglądał wręcz na przerażonego całą sytuacją, bo nikt nie wiedział, co się dzieje, ale ostatecznie potwierdzono oficjalnie, że to "Moonlight" dostaje nagrodę i to twórcy tego filmu zostają zaproszeni na scenę, żeby odebrać najważniejszą statuetkę wieczoru. Po wszystkim, goście gali, jak i widzowie zaczęli sobie zadawać pytanie - czy to było wyreżyserowane? Nie brakuje głosów, że mógł być to ruch ze strony organizatorów, którzy chcieli, żeby o gali zrobiło się jeszcze głośniej! Szkoda tylko twórców "La La Land", którzy już zaczęli cieszyć się ze zwycięstwa, a później zostali wyproszeni ze sceny. Co o tym myślicie? Zobaczcie jak to wyglądało!

Zobacz także

Polecamy z Viva.pl: „Moonlight” - oto zwiastun filmu, który otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Film roku

Zobacz: Oscary 2017 rozdane! Kto wygrał? Lista zwycięzców!

Zobaczcie radość twórców "La La Land" i ich miny, gdy okazało się, że to nie oni jednak wygrali:

Wpadka na Oscarach 2017:

Twórcy La la land w szoku!

Eastnews

Ryan Gosling i jego ironiczny uśmiech ;)

Eastnews

Twórcy Moonlight z Oscarem za najlepszy film

Eastnews