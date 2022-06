Opole 2022: Maja Hyży w 9. miesiącu ciąży na próbach przed festiwalem. Zdjęcia PAPARAZZI

Maja Hyży przygotowuje się do swojego występu podczas pierwszego dnia festiwalu w Opolu. Piosenkarka jest w 9. miesiącu ciąży. Okres oczekiwana na dziecko znosi bardzo dobrze, dlatego postanowiła dosłownie do ostatniego dnia być aktywna zawodowo. Zobaczcie, co Maja Hyży robiła na chwilę przed wyjściem na scenę w Opolu. W sieci pojawiły się zdjęcia paparazzi.

Ciężarna Maja Hyży na próbach do Opola 2022

Ostatnie miesiące u Mai Hyży są bardzo intensywne. Miała sporo okazji do świętowania. Jedną z nich była komunia święta synów Mai Hyży, na której pojawił się nawet Grzegorz Hyży ze swoją żoną Agnieszką Hyży. Maja Hyży rok rozpoczęła również od radosnej nowy, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Niedawno odbył się baby shower u Mai Hyży. Poród tuż tuż, jednak piosenkarka postanowiła nie rezygnować z obowiązków zawodowych aż do rozwiązania. Chociaż jest już na finiszu ciąży dziś wystąpi na festiwalu w Opolu. Maja Hyży pojawi się na festiwalu w towarzystwie lekarzy. Będzie czekała nawet karetka - piosenkarka chce być gotowa na każdą ewentualność. Jak Maja Hyży spędza czas na kilka godzin przed festiwalem? Zobaczcie jej nowe zdjęcia.

Maja Hyży podczas prób do festiwalu w Opolu postawiła na wygodę. Chociaż w ostatnich miesiącach udowodniła, że stać ją na szalone stylizacje wzorem Rihanny, to podczas dzisiejszych przygotowań postawiła na spokojną stylówkę. Maja Hyży zdecydowała się na oversizową koszulową sukienkę pod którą ukryła brzuszek. Całość uzupełniła sportowym obuwiem i długimi skarpetkami, co przywodzi na myśl modę z lat 90.

Czy na podobnie bezpieczną stylizację Maja Hyży zdecyduje się podczas koncertu? O tym przekonamy się już dziś wieczorem. Czekacie na dzisiejszy występ przyszłej mamy?