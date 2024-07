Na 60. edycji Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. W tym gronie oczywiście nie zabrakło wspaniałej Justyny Steczkowskiej, która już na ściance opolskiego festiwalu, zachwycała swoją stylizacją. Tym razem jednak piosenkarka nie zdecydowała się na elegancką suknię, a wybrała prostą, białą koszulę i czarne spodnie. Gwiazda swoją stylizacją podkreśliła idealną figurę. Zobaczcie zdjęcia.

Justyna Steczkowska na festiwalu w Opolu

Trwa jubileuszowa, 60. edycja Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Festiwal rozpoczął się w piątek, 9 czerwca - wówczas na scenie zobaczyliśmy między innymi Dodę, która dała oszałamiające show. Z kolei w sobotę zobaczyliśmy konkurs Premier, który wygrał Rafał Brzozowski, a także koncert "Czas Ołowiu" podczas którego wystąpiła m.in. Justyna Steczkowska. Artystka, jak zawsze, zaprezentowała się świetnie i zachwycała już na ściance! Zobaczcie sami.

Justyna Steczkowska postawiła na bardzo ciekawą, męską stylizację. Piosenkarka wybrała białą koszulę, do której dobrała krawat, czarne spodnie oraz kozaki w tym samym kolorze. Look gwiazdy uzupełniły czarne okulary oraz fryzura zaczesana do tyłu.

Podczas występu gwiazdy mogliśmy również zobaczyć napis, jaki znalazł się na jej koszuli. Był on bardzo wymowny i brzmiał - "Myśl samodzielnie".

Jak Wam się podoba ta stylizacja piosenkarki? Zobaczcie więcej zdjęć!

