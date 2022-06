Opole 2022: Wielki jubileusz Justyny Steczkowskiej i jej spektakularne kreacje! [ZDJĘCIA]

W trakcie utworu "Sanktuarium" Justyna Steczkowska oddała hołd swoim nieżyjącym już rodzicom!

Piosenkę "Sanktuarium" napisałam dla swoich rodziców z miłości i szacunku do nich. Tej wielkiej miłości i odwagi, dzięki którym ja i moje rodzeństwo jesteśmy na świecie. Opiekowałam się moją mamą do końca jej dni. Odeszła w swoim domu w otoczeniu dzieci i wnuków. Te ostatnie lata, w których walczyła z chorobą, a ja byłam z nią każdego dnia, bardzo zmieniły mnie jako człowieka. To była najpiękniejsza lekcja pokory i bezwarunkowej miłości, jaką przyszło mi przeżyć. Kochajcie swoich rodziców, póki możecie przytulić ich do siebie i poczuć dotyk ich dłoni - mówiła wzruszona ze sceny diwa.