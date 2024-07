8 z 8

O trudnej sytuacji w polskim show biznesie postanowiła opowiedzieć Małgorzata Potocka. Ona także została skrytykowana przez Łepkowską.

„Ilona może mówić, co chce. Nigdy nie miała dobrego zdania o aktorach. Gardzi swoimi pracownikami, gardzi aktorami, dla mnie jest to przypadek bardzo smutny. Zatrudnia piękne kobiety, których nienawidzi. Wielcy, jak choćby Spielberg, we wszystkich wywiadach powtarzają, że kochają swoich aktorów. My, aktorzy, chcielibyśmy, by nas kochano, wtedy lepiej zagramy. Można z Iloną iść na wojnę albo dalej pracować. Ale dodajmy, ona jest scenarzystką lub producentką większości polskich seriali. Znanych aktorów jest w Polsce siedmiu do dziesięciu, 300-500 gra w serialach, a 7 tysięcy głoduje. To nie jest Ameryka, gdzie, jeśli komuś nie pasuje, to pójdzie pracować do stacji telewizyjnej numer 15. U nas są trzy stacje. Nie mam zamiaru się obrażać. Moja mama mówiła, że obraża się tylko gosposia. Można być królową sytuacji albo dobrym człowiekiem. Ja wybieram to drugie” – wyznała Małgorzata w rozmowie z „Super Expressem”.

Jak dalej potoczy się współpraca między aktorami i Łepkowską? Czy coraz więcej osób będzie zwalnianych za to, że mają odwagę sprzeciwić się Ilonie? Miejmy nadzieję, że kłótnie te nie wpłyną na jakość polskich seriali.