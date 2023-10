Dla Marcina Dubiela na pewno nie są to łatwe urodziny. Pomimo tego członek głośnej afery "Pandora Gate" kolejny raz przerwał milczenie. Na jego instagramowym profilu pojawiło się urodzinowe zdjęcie. Mimo okoliczności, internauci wciąż nie mogą mu zapomnieć tego, co ujrzało światło dzienne w ostatnim czasie.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o aferze "Pandora Gate". Sytuacja ta jest jedną z najgłośniejszych spraw bieżącego roku, w którą wplątanych jest mnóstwo znanych influencerów. Co więcej, co chwilę na światło dzienne wychodzą nowe fakty, dotyczące całej afery. Podczas gdy niektóre osoby zamieszane w sprawę zapadły się pod ziemię, inne próbują ratować swój wizerunek w sieci. Najlepszym tego przykładem jest Marcin Dubiel, który ostatnio opublikował nagranie, na którym zalewa się łzami. Teraz influencer znowu odezwał się za sprawą mediów społecznościowych.

Zobacz także: Konopsky zabrał głos ws. kolejnego filmu o "Pandora Gate". Jaki ma plan?

Tym razem influencer zamieszany w aferę "Pandora Gate" miał ku temu inny powód - tym były jego urodziny. Na jego Instagramie wylądował więc urodzinowy post. Chłopak Natsu nawiązał do ostatniej publikacji i przyznał, że nie jest to dla niego najłatwiejszy czas:

Nie do końca tak wyobrażałem sobie dzień moich urodzin, lecz mamy to co mamy. Ostatnie tygodnie były pełne chaosu i działania pod wpływem emocji, a ostatnim filmem osiągnąłem skutek odwrotny do zamierzonego. Nadszedł czas na refleksję i wyciszenie. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłają pozytywne słowa w wiadomościach i listy. Wiem, że jesteście i doceniam to bardzo.

napisał.