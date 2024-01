Ania z "Rolnik szuka żony" poruszyła temat ciąży. Internauci wciąż dopytują, dlaczego tak szybko zdecydowała się na ciążę, skoro Jakuba zna de facto dopiero kilka miesięcy. Uczestnikowi wciąż wypominana jest również rodzinna sytuacja:

Jak skwitowała to rolniczka?

"Nie za szybko na dziecko?" - Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" wciąż słyszą pytania na temat decyzji o powiększeniu rodziny. Zakochani poznali się latem 2023 roku, na planie 10. edycji randkowego show TVP. W świątecznym odcinku okazało się, że Ania z "Rolnika" jest w ciąży, spodziewa się chłopca, który przyjdzie na świat już wiosną. Chociaż rolniczka zostanie mamą po raz pierwszy, to dla Jakuba jest to już czwarta pociecha, czego jakoś nie potrafią nie wypominać mu internauci. Cierpi na tej narracji, również Ania, która kolejny raz została zapytana, "czy nie bała się zajść w ciążę, z kimś, kto ma już 3 dzieci":

To nie koncert życzeń, to normalne, że ludzie w tym wieku mają jakąś przeszłość i np. dzieci. Czego mam się bać? Bałabym się np. alkoholika czy człowieka z dwubiegunowością lub schizofrenią. To są problemy.

- napisała na Instagramie.