Zapewne wiele z was pali papierosy. Zapewne zaczynaliście w młodym wieku. Ale czy w tak młodym jak Edyta Olszówka? Okazuje się, że aktorka pierwszego papierosa wzięła do ust już w wieku 7 lat! Skąd tak wczesne zainteresowanie używkami u małej Edytki? Gwiazda tłumaczy w w wywiadzie dla magazynu "Pani":



- Tata nauczył mnie być wojownikiem. Wymagał ode mnie odwagi, samodzielności, niezależności. W wieku siedmiu lat chodziłam z kluczem na szyi. Nie dotyczyła mnie żadna niania ani świetlica, tak jak dzieje się to dzisiaj, kiedy rodzice trzęsą się nad dziećmi. Miałam z siedem lat kiedy zapaliłam pierwszy raz. U mnie dość wcześnie wystąpiło zainteresowanie wszystkimi zakazanymi sztukami walki. Od 15. roku życia mogłam palić w domu.

Aż strach pomyśleć kiedy po raz pierwszy aktorka sięgnęła po inne używki. Miejmy nadzieję, że nieco później. Tak czy inaczej dokładnie za dwa tygodnie Olszówka kończy 40 lat. Pali więc od 33. Okrągłe urodziny i chrystusowy wiek nałogu może powinny skłonić gwiazdę do zastanowienia się nad swoim zdrowiem.



