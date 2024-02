Anita, którą doskonale znamy z miłosnego formatu TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia" uwielbia dzielić się z fanami swoim życiem. Tak też było tym razem. Ulubienica internautów miała im do przekazania pozytywne wieści. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita dzieli się szczęściem

Nie da się ukryć, że obecnie wszyscy wyczekują kolejnej, nowej odsłony matrymonialnego, uwielbianego show TVN-u. W międzyczasie jednak widzowie uwielbiają śledzić także losy swoich ulubieńców, doskonale znanych z poprzednich edycji. Szczególnie że ci wiedzą, jak zaskoczyć. Ostatnio udało się to zrobić Kornelii i Markowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy ogłosili, że szykują się do kolejnego ślubu. Teraz z kolei wesołe wieści przekazała Anita, doskonale znana z trzeciej edycji.

Anitę i Adriana od razu połączyła wyjątkowa więź, która przerodziła się w prawdziwe uczucie, które trwa do dzisiaj. Zakochani doczekali się rodziny i uwielbiają dzielić się swoją codziennością. Już ostatnio Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stwierdził, że obecny rok będzie wyjątkowy. Teraz z kolei to Anita podzieliła się wieściami. Chodzi o ich syna!

Okazuje się, że syn uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo zaskoczył swoich rodziców. Ten bardzo się zmienił od ostatniego roku:

Jak dziś moje serce urosło z dumy! Jerzyk jest raczej dość wycofanym dzieckiem, potrzebuje zawsze dużo czasu na to, by oswoić się z nowymi osobami lub sytuacjami. Jeszcze rok temu na przedstawieniu w przedszkolu nawet wszedł, bo przestraszył się widowni. Dziś na przedstawieniu dla dziadków i babć śpiewał na cały głos, tańczył i widać było, że czuł się dobrze napisała uczestniczka

Przy okazji uczestniczka zwróciła się do pań z przedszkola, dziękując im za zaangażowanie. Wszystko więc wskazuje na to, że rodzice mają powody do dumy!