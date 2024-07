Olivier Janiak i Karolina Malinowska tworzą bardzo zgrane małżeństwo. Prezenter bardzo często stara się sprawić modelce niespodzianki. Niestety, nie zawsze mu to wychodzi, choć stylistka zawsze docenia jego pomysły. Przypomnijmy: Janiak dał Malinowskiej nieudany prezent. Karolina nie ukrywa rozczarowania

Prezenter TVN stara się sprawiać niespodzianki Karolinie na co dzień. Wczoraj chciał przyrządzić jej śniadanie, bo dzień wcześniej nie smakowało mu zrobione przez żonę. Miał ambitny cel - pastę z awokado i jajka. Niestety, kiedy zostawiła go samego w kuchni, efekty były dość zaskakujące. Brak porządku to zdecydowanie najlżejsze stwierdzenie. Malinowska nie ma do niego jednak pretensji i na swoim blogu obiecała mu, że pomoże w posprzątaniu:

Wczoraj mój najpiękniejszy z pięknych mąż skrytykował moje śniadanie, a dziś postanowił zrobić pastę z awokado i jajka, wkraczając w zaczęty już przeze mnie proces ;-) Najpierw oczywiste pytania… A czym to zblendować? (blenderem proponuję) A jak?(włożyć do pojemniczka i nacisnąć przycisk), ale Jemu się to nie kręci w tym pojemniczku… Widziałam już, że będą kłopoty, więc przezornie powiedziałam, żeby użył tradycyjnego blendera stawiając mu obok miseczkę. I to był błąd… . Zamiast przełożyć awokado, mój najcudowniejszy na świecie mąż włożył blender do pojemnika z bolcem co oczywiście skończyło się katastrofą…(brzmi perwersyjnie, ale skończyło się nadzianiem na bolec ). Zielono dość zrobiło się w naszej kuchni po wielkim warzywnym wybuchu, a zlękniony Fryderyk stwierdził, że śniadanko zje u babci. - pisze na blogu www.karolinamalinowska.pl

Ważne, że się stara :) Dobrze, że w razie czego zawsze ma gdzie pójść obiad.

Olivier Janiak i Karolina Malinowska z dziećmi na imprezie: