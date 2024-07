Olivier Janiak i Karolina Malinowska to jedno z najbardziej udanych małżeństw w show-biznesie. Oboje doskonale łączą karierę z życiem prywatnym, a kariera Janiaka od lat nie zwalnia tempa. Zakochani mają już trójkę pociech i to z nimi spędzają najwięcej swojego czasu. Zobacz: Malinowska wspierała imprezę Oliviera. Zabrała ze sobą ślicznych synów

Rodzina spędza dużo wolnego czasu w modnej warszawskiej restauracji Mateusza Gesslera Warszawa Wschodnia, w której to Janiak doczekał się własnego stolika. Zakładając, że prowadzący program "Co za Tydzień" ma ochotę na zupę rybną (48zł), polędwicę Wellington (78zł) i tort czekoladowy (28 zł) to musi zapłacić jednorazowo ok. 160 zł za obiad dla siebie. Jednak patrząc na to, że Olivierowi przysługuje priorytetowe traktowanie i pierwszeństwo rezerwacji to może może liczyć też na jakieś zniżki.

Czy tabliczka na stoliku w lokalu jest warta płacenia bajońskich sum?

