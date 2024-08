Robert El Gendy nagle zniknął z "Pytania na śniadanie" i nie zapowiada się, aby wrócił do pracy w najbliższym czasie. Okazuje się, że uwielbiany prezenter zachorował i z ciężkimi objawami trafił na SOR:

Zrobiono mi badanie krwi i rentgen płuc, na szczęście płuca mam czyste, ale potwierdziło się, że mam to dziadostwo. Cały czas kaszlę, że aż mnie bolą żebra. Biorę antybiotyk i już nie zarażam, ale wciąż się duszę, bo ta bakteria niszczy przewód oddechowy, do tego wciąż pluję wydzieliną, którą bakteria spowodowała

Okazuje się, że nie tylko Robert El Gendy cierpi przez krztusiec. Zachorowały również jego dzieci.

Moje dzieci też zachorowały i kaszlą, pewnie zaraziłem się od nich. Lekarz mi uświadomił, że powinniśmy się szczepić co dziesięć lat, a my o tym zapominamy. Na szczęście jest to do wyleczenia

- mówił w rozmowie z Faktem.