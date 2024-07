Olivia Wieczorek na Eurowizji dla dzieci 2016! Już dziś 20 listopada 13-letnia reprezentantka Polski zmierzy się z innymi młodymi wykonawcami podczas konkursu na Malcie. Jakie ma szanse? Kto jest na tę chwilę faworytem? Poznajcie szczegóły!

Olivia Wieczorek na Eurowizji dla dzieci 2016

Aktualnym faworytem Eurowizji dla dzieci jest Rosja - tak podaje strona eurowizja.org, która przyjrzała się notowaniom eurowizyjnym youtuberów, którzy w swoich rankingach przyznają punkty, poprzez prezentowanie skrótów piosenek w kolejności od najgorszej do najlepszej. Eurowizja.org wzięła pod uwagę notowania 20. youtuberów. Jak wygląda na tę chwilę ranking i na którym miejscu znajduje się Olivia z piosenką "Nie zapomnij"?

Oto pełne zestawienie:

1. Rosja, 174 punkty

2. Macedonia, 150 punktów

3. Bułgaria, 117 punktów

4. Serbia, 112 punktów

5. Włochy, 110 punktów

6. Australia, 97 punktów

7. Polska, 89 punktów

8. Holandia, 85 punktów

9. Białoruś, 78 punktów

10. Ukraina, 68 punktów

11. Albania, 52 punkty

12. Cypr, 28 punktów

W konkursie Eurowizji Junior 2016 weźmie udział 17 państw (5 piosenek nie jest jeszcze znanych).

Rosja faworytem na konkursie Eurowizji dla dzieci!

Reprezentantem Rosji na Eurowizji Junior 2016 będzie Sofia Fisenko i the Water Of Life Project z utworem "Water Of Life".

Czy Olivia ma szansę, aby pokonać Rosję i zwyciężyć? Polka również jest w gronie faworytów do wygrania konkursu!

Olivia Wieczorek jedzie na Eurowizję!

