Olga Kalicka, gwiazda "rodzinki.pl" czy "Dziewczyn z Dubaju", świętuje dziś 30. urodziny. Z tej okazji na jej Instagramie wylądował poruszający wpis, w którym podsumowała swoje dotychczasowe życie - jak sama pisze, pełne wzlotów i upadków.

Zobaczcie całość!

Olga Kalicka karierę zaczynała jako nastolatka - już jako 12-latka pojawiła się w serialu "Niania". Największą popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "rodzinka.pl". Zagrała również w "M jak miłość" czy "Na wspólnej". Szerokim echem odbiła się jej rola w filmie "Dziewczyny z Dubaju".

Prywatnie aktorka jest mamą 4-letniego Aleksego. W 2021 roku Kalicka, po kilku latach związku, rozstała się z ojcem chłopca.

Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka - pisała wówczas Olga.

Kalicka całą swoją uwagę skupiła na synku, ale również karierze. Spełniła jedno ze swoich marzeń o modowej marce - Rêves. Jak pisze dziś, jest szczęśliwą kobietą, ale droga do takiego samopoczucia nie była łatwa:

W dalszej części wpisu Olga Kalicka pisze o wzlotach i upadkach, których miała więcej:

Olga Kalicka chroni swoją prywatność - do tej pory nie pokazała twarzy synka. Czteroletni dziś Aleksy jest jej oczkiem w głowie. O trudach samotnego macierzyństwa opowiedziała niedawno w podcaście "Tato, no weź":

Aktorka, jako samotna matka, musiała nauczyć się prosić o pomoc w trudnych momentach. Kiedyś miała z tym problem, dziś zrozumiała, że to nic strasznego:

Jestem i samodzielna, i samotna. Czasami. To jest różnie. Są takie momenty, kiedy czuję się samodzielna i pełna energii, i ogarniam wszystko. Ale są takie dni, tygodnie, bywały nawet miesiące, że byłam kompletnie bez sił i wtedy nauczyłam się to nazywać. Nie ma w tym nic złego. Przestałam to demonizować [...] Nie jest tak, że jestem samotna, bo nikt mi nie pomoże, Zrozumiałam, że jeżeli chcę, żeby ktoś mi pomógł, to muszę to zakomunikować. I to było najtrudniejsze. Jestem samotną mamą i potrzebuję pomocy. I to jest okej - mówiła w podcaście aktorka.