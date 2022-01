Olga Kalicka odpowiedziała na pytanie o byłego partnera. "To fragment mojego życia..."

Końcówka ubiegłego nie była łatwa dla Olgi Kalickiej. Po premierze "Dziewczyn z Dubaju" mogłoby się wydawać, że aktorka właśnie wkracza w jeden z najlepszych okresów życia - zarówno tego zawodowego, jak i prywatnego. Niedługo po tym, jak film, którego współproducentką została Doda, pojawił się na dużym ekranie, do mediów napłynęły zaskakujące wiadomości dotyczące związku Olgi Kalickiej. Okazało się, że znana z serialu "Rodzinka.pl" gwiazda rozstała się z partnerem! Artystka jeszcze tego samego dnia potwierdziła, że od pewnego czasu nie jest już z ojcem jej dziecka.

Niedawno Olga Kalicka otrzymała sporo pytań o życie osobiste. Aktorka nie mogła uniknąć także tematu rozstania z Cezarym. Ujawniła, jak czuje się po rozstaniu i co uważa o trudnym okresie, który ma za sobą.

Od dłuższego już czasu Olga Kalicka wyróżniała się na tle aktorek młodego pokolenia i szybko stała się wzorem do naśladowania. Mogłoby się wydawać, że gwiazda posiadła niezwykle trudną umiejętność łączenia życia zawodowego z prywatnym - i to jeszcze przed 30. urodzinami, co w jej branży nie jest zbyt powszechne. Dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" zyskała dużą popularność, która jednak najwyraźniej nie zawróciła jej w głowie, ponieważ jak dotąd 28-latka nie znalazła się w centrum żadnego skandalu. Wręcz przeciwnie. Olga z sukcesem i dojrzałością prowadzi swoją karierę, w dodatku jest szczęśliwą mamą. Warto też przypomnieć, że aktorka ma też własną markę odzieżową.

Dlatego wiadomość o jej rozstaniu z partnerem mogła okazać się szokiem dla wielu fanów. Olga Kalicka w grudniu ubiegłego roku potwierdziła, że nie jest już z ojcem swojego dziecka. Niedawno młoda gwiazda zorganizowała Q&A na swoim Instagramie i została zapytana o to, co zaszło między nią a Czarkiem. Aktorka szybko jednak przypomniała internautom, że szanowanie granic prywatności jest dla niej niezwykle istotne.

Jej fani nie powinni być zaskoczeni. Choć Olga Kalicka jest aktywna w mediach społecznościowych i ma dobry kontakt z internautami (jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 444 tys. użytkowników), to nie lubi wpuszczać obcych ludzi do swojego życia osobistego. W przeszłości aktorka nie opowiadała o kryzysach w związku. Tym razem jednak ujawniła, że nie czuje się jeszcze w pełni szczęśliwa.

Choć niedawno 28-latka mogła chwalić się rolą w "Dziewczynach z Dubaju" - film osiągnął ogromny sukces komercyjny - to po trudnym rozstaniu z pewnością musi na nowo poukładać sobie sprawy osobiste. Jak na razie nie wiemy, czy aktorka zaczęła się już spotykać z kimś innym.

Jako pierwsi poinformowaliśmy o rozstaniu Olgi Kalickiej. W grudniu ubiegłego roku udało nam się dowiedzieć od osoby z bliskiego otoczenia aktorki, że już od kilku miesięcy nie jest z Cezarym Nowakiem. Nie poznaliśmy jednak oficjalnej przyczyny zerwania. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy wiadomość o ich związku trafiła do mediów w 2018 roku. Olga i Czarek natomiast znali się od czasów szkolnych, choć początkowo ich relacja była tylko koleżeńska. Z czasem najwyraźniej coś zaczęło między nimi iskrzyć i w 2019 roku para była już zaręczona.

Niedługo później aktorka sama przyznała, że nie jest z ojcem dziecka. Na jej Instagramie pojawił się bardzo emocjonalny wpis, w którym 28-latka potwierdziła doniesienia o swoim życiu prywatnym. Dodała, że jeszcze nigdy nie podejmowała trudniejszej decyzji. Zapewniła też, że zarówno ona, jak i Cezary Nowak nadal będą kierowali się przede wszystkim dobrem ich dziecka. Na koniec zaznaczyła, że nie chce mówić o szczegółach rozstania.

Kochani! To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka. Chociaż ta informacja trafiła już do mediów, nie jesteśmy gotowi żeby mówić nic więcej na ten temat. Chcieliśmy Was gorąco prosić o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji - napisała.