Kilka dni temu media zalała informacja o nieślubnym dziecku nieżyjącego już Pawła Królikowskiego. Teraz o komentarz w sprawie poproszono jego syna, Antka Królikowskiego. Co aktor sądzi o tej sytuacji i relacjach z przyrodnim bratem?

Reklama

Antek Królikowski o przyrodnim bracie

Paweł Królikowski przez wiele lat żył w szczęśliwym związku z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, z którą doczekał się piątki dzieci. Choć zdarzało mu się w wywiadach powiedzieć, że jest ojcem szóstki dzieci, media nie dopytywały o szczegóły. Kilka dni temu jednak pojawiła się informacja, że gwiazdor serialu "Ranczo" zauroczył się inną w latach 90., kiedy zaangażował się w realizację nagrywanego we Wrocławiu programu "Truskawkowe studio". Paweł Królikowski był nie tylko pomysłodawcą tego show, ale także scenarzystą, reżyserem i autorem piosenek. Okazało się, że na planie tej produkcji poznał dziewczynę, która w późniejszych latach urodziła mu syna, Macieja. Dla tej miłości Królikowski gotów zaryzykować swoim małżeństwem. Zakochali się i zamieszkali razem. Choć na świecie pojawiło się ich wspólne dziecko, miłość nie przetrwała, a aktor wrócił do żony, która wybaczyła mu zdradę.

East News

Zobacz także: Paweł Królikowski miał nieślubnego syna. Małgorzata Ostrowska-Królikowska komentuje

Wiadomo, że Maciej wraz ze swoją mamą uczestniczył w pogrzebie Pawła Królikowskiego i otrzymał należną mu część spadku. Poza tym do dziś pozostaje w kontakcie z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i regularnie uczestniczy w zainicjowanym 8 lat temu przez ojca Festivalu CZ-PL. A co o tej sytuacji sądzi Antoni Królikowski? Aktor został o to zapytany na premierze filmu "Porady na zdrady 2"

Zobacz także

- Moja mama to jest najlepsza osoba do rozmowy na ten temat. Ona na razie poprosiła o jakieś tam ucięcie tych spekulacji i też się przychylam do jej prośby. Po prostu nie komentuję tego, bo nie widzę na ten moment sensu, potrzeby. To, jaka jest sytuacja, to moja rodzina zdaje sobie sprawę od wielu lat. Dzisiaj rozmawianie o tak naprawdę nieobecnych wydaje mi się, że jest niewłaściwe - zaczął Antek Królikowski w rozmowie z "Pudelkiem".

AKPA

Zobacz także: Antoni Królikowski zabrał Izabelę na premierę filmu "Porady na zdrady 2". Para po raz pierwszy razem na ściance!

Choć aktor nie był zbyt wylewny, to w dalszej części rozmowy dodał, że na razie on i jego bliscy sami nie wiedzą do końca, w jaki sposób publicznie mówić o Macieju. Nie jest on bowiem osobą publiczną, a doniesienia mediów dotyczą informacji niezwykle prywatnych.

- Musimy się zastanowić, jak na ten temat rozmawiać. To dzieje się bardzo szybko i na pewno nie chcemy tutaj jakiegoś niepotrzebnego zupełnie nikomu rozgłosu. Ale wiadomo, że on jest. Sami nie wiemy na razie, co z tym robić. I ja miałem nie komentować... Po prostu nie chcę o tym na razie rozmawiać - skończył Antek Królikowski.

MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER