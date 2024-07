Kolejna edycja Top Model już za nami, dlatego teraz fani programu żyją głównie związkiem Górala i Olgi Kaczyńskiej. Zakochani już kilka dni po tym, jak wyjawili, że są parą wrzucili zdjęcia ze wspólnej sesji. Emocje związane z ich relacją prędko nie opadną, zwłaszcza, że oboje posiadają liczne grono fanek i fanów na Instagramie. Zobacz: Czułości Górala i Kaczyńskiej przed naszą kamerą

Para już wspólnie mieszka, a wszystko dzieje się tak szybko, że modelka sama przyznaje w wywiadach, że momentami nie nadąża. Co ciekawe, Góral wprowadził się do Kaczyńskiej już przy ich pierwszym wspólnym spotkaniu na żywo, ale chyba nie może narzekać. Na Instagramie zwyciężczyni drugiej edycji Top Model nieustannie zamieszcza zdjęcia z ich wspólnego pożycia i widać, jak rozpieszcza modela. Dzisiaj pochwaliła się, że zaserwowała mu śniadanie do łóżka, a konkretnie owsiankę z syropem malinowym:

Jarzębiak to potrafi docenić moje śniadania :D

Urocze?

Miłość Górala i Kaczyńskiej kwitnie: