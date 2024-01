Co łączy Małgorzatę Tomaszewską i Olka Sikorę z "Pytania na śniadanie"? Internauci zastanawiają się czy byłych prowadzących łączy coś więcej niż praca. Dziennikarz postanowił rozwiać wszystkie wątpliwości fanów. Poruszył nie tylko temat związku ale i dziecka. O co chodzi?

Olek Sikora o relacji z Małgorzatą Tomaszewską

Zwolnienia w "Pytaniu na śniadanie" wywołały oburzenie wśród widzów, którzy nie mogą pogodzić się, że nie zobaczą w śniadaniówce swoich ulubieńców. Niedawno wyszło na jaw, że Małgorzata Tomaszewska została zwolniona na niedługo przed porodem. Prezenterka jednak stara się skupiać tylko na szczęśliwym rozwiązaniu. Jednak przed narodzinami dziecka miała więcej powodów do uśmiechu. Świętowała również swoje urodziny, a kiedy Małgorzata Tomaszewska nagle pokazała zdjęcie z Olkiem Sikorą i okazało się, że wielki dzień świętowała m. in. z nim, w sieci pojawiły się spekulacje, na temat tego, co może łączyć ją z kolegą z pracy.

Fani postanowili zapytać wprost, co łączy Olka Sikorę i Małgorzatę Tomaszewską. Dziennikarz odpowiedział na to pytanie na Instagramie, podkreślając, że są jedynie przyjaciółmi z pracy:

Czy Ty i Małgosia jesteście w związku? Bo mega do siebie pasujecie.

Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się ''telewizyjnym małżeństwem''. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem - zaczął.

I nagle poruszył temat dziecka.

Przy okazji Olek Sikora postanowił zdementować jeszcze jedną ważną kwestię:

i nie... nie mamy dziecka... bo i taką teorię gdzieś słyszałem.

