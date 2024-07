Od pewnego czasu wciąż chwalimy stylizacje Oli Kisio. Trzeba przyznać, że aktorka bardzo się "wyrobiła". Świetnie dobiera stylizacje do swojej figury i zaczyna tworzyć swój własny styl. Całkiem niedawno zachwycałyśmy się niedrogim zestawem Oli za całe 218zł. Okazuje się jednak, że gwiazda lubi też nosić dużo droższe stylizacje.

Na pokazie Łukasza Jemioła pojawiła się w szarym komplecie w stylu lat 40-tych. Ten look był licznie podziwiany. Skąd pochodzi komplet, który miała na sobie aktorka? To projekt duetu - Doroty i Dariusza Pieniak, kryjących się pod marką Mario Menezi, która tworzy w polsce już od 20 lat. Wełniana szara spódnica kosztuje 1290zł, tak samo jak marynarka. Co sądzicie o tym komplecie?