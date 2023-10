Anna Lewandowska doskonale wie, jak podkreślić wszystkie walory swojej figury, na którą od lat intensywnie pracuje. Obecnie gwiazda wraz z ukochanym mężem, Robertem Lewandowskim oraz córeczkami przebywa na słonecznej Majorce, skąd chętnie raczy swoich fanów kolejnymi rajskimi kadrami. My patrzymy na jej najnowszy biały total look. W tym seksownym komplecie trenerka prezentuje się wręcz fenomenalnie. Jeśli marzycie o podobny mamy dla was dobrą wiadomość - podobny znaleźliśmy dla was w popularnej sieciówce!

Anna Lewandowska podbija Majorkę białym total lookiem za ponad tysiąc złotych

Okres wakacyjny ruszył pełną parą, a kolejni celebryci udają się w najbardziej odległe destynacje, skąd ochoczo dzielą się w sieci relacjami z urlopu. Również Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, pomimo natłoku obowiązków, postanowili dać sobie chwilę wytchnienia i udać się na słoneczną Majorkę, gdzie Lewandowscy świętowali 9. rocznicę ślubu. I choć większość czasu sportowe małżeństwo spędziło w towarzystwie swoich ukochanych córeczek - Klary i Laury - to nie zabrakło także szalonych chwil w gronie znajomych na Ibizie.

Paparazzi "przyłapali" Lewandowskich podczas imprezy na luksusowym jachcie, a także w trakcie romantycznej randki w modnej restauracji. Również główni zainteresowani śmiało dzielą się się w sieci relacjami ze swojego rajskiego urlopu. Po powrocie Anny i Roberta Lewandowskich z Ibizy, trenerka na nowo raczy fanów kadrami z Majorki. Tylko popatrzcie na jej najnowsze zdjęcie. Ten biały komplet jest obłędny!

Reakcja fanów była natychmiastowa:

- I nagle wchodzi Ona cała na biało ???????? - przepiękna????! - Pięknie ???????????????? - czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło także pytań o markę, z której pochodzi biały total look trenerki.

- Skąd ten secik ? ???????? - dopytywały fanki.

Jak się okazuje, biały komplet Anny Lewandowskiej, który zrobił furorę na Instagramie pochodzi z kolekcji marki LE PRIVÉ. Biały, wiązany na szyi top to wydatek 299 zł, koszula kosztuje 369 zł, zaś za szerokie spodnie, wykonane z materiału o satynowym połysku w LE PRIVÉ musimy zapłacić 399 zł. Całość to wydatek 1067 zł. Mamy jednak dla was dobrą wiadomość. Znaleźliśmy dla was identyczny komplet. Warto się jednak pospieszyć, te modowe perełki są teraz na wyprzedaży w Sinsay!

Modny biały total look w stylu Anny Lewandowskiej skompletujesz w Sinsay za mniej niż 120 zł

Białą oversizową koszulę można upolować na wyprzedaży w Sinsay w bardzo atrakcyjnej cenie. My znaleźliśmy dla was model z ozdobnymi kieszeniami, który obecnie można kupić za 39,99 zł

W ofercie sieciówki znajdziecie także masę białych spodni o rozmaitych fasonach przez rurki, dzwony, flare po mom jeans. Te, najbardziej zbliżone do modnych spodni Anny Lewandowskiej kupicie w Sinsay za 29,99 zł.

Nas najbardziej jednak oczarował biały, wiązany na szyi top Anny Lewandowskiej. W ofercie Sinsay znajdziecie kostium kąpielowy utrzymany w tym samym stylu. Za górę i dół bikini zapłacicie w sumie 45,99 zł.

Co sądzicie o najnowszej stylizacji Anny Lewandowskiej? My jesteśmy nią zachwyceni! Zobaczcie więcej wakacyjnych looków gwiazdy z wakacji na Majorce.

