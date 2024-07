To jeden z wiosennych itemów, które chciałabym mieć w swojej szafie. Okulary Persol, z najnowszej kolekcji Reflex Edition są po prostu boskie! Włoskie wzornictwo, szylkretowe oprawki i smaczek retro. Perfekcyjny kształt, klasyczny, ale ekstrawagancki będzie pasować do każdej stylizacji. Szkoda jedynie, ze nie są zbyt tanie. Jednak za jakość, unikalność i ręczną robotę zawsze się płaci.







Modele przeciwsłoneczne: PO 3046S i PO 3047S są także dostępne z soczewkami Polar (z polaryzacją) i Photo-Polar (polaryzacja i filtr fotochromatyczny). Soczewki stworzone są z ultra cienkiego (1.8 mm) szkła mineralnego, lekkiego i bardzo wygodnego. Zaprojektowane na podstawie zaawansowanych badań i starannie wykonane, perfekcyjnie chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.







Okulary Persol Reflex Edition, ok. 1000 zł







Polecam!



JM

