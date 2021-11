Aneta i Robert podeszli do swojego udziału w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" z bardzo dużym luzem. Oboje przyznali, że nie stresowali się uroczystością z nieznajomym, a byli raczej ciekawi tego, co czeka ich w trakcie eksperymentu. Nikt z nich jednak nie spodziewał się, że tak szybko się na siebie otworzą, a między nimi pojawi się prawdziwe uczucie. Podróż poślubna małżeństwa zaskoczyła nawet ich samych: "To było jak randka". "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert zachowują się jak zakochani! Aneta i Robert od samego początku poczuli, że z tego związku może być coś więcej. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachowywali się niemal tak samo, a ich pierwsza rozmowa była pełna humoru i ogromnego zaskoczenia tym, jak świetnie się rozumieją. Przez cały ślub i wesele uczestnicy żartowali i pomału się poznawali, nie pozwalając sobie na przesadne czułości. Pierwszy wspólny ranek zaskoczył małżeństwo, bo tuż po przebudzeniu, zaczęli się do siebie przytulać i robić sobie wspólne zdjęcia. Widać, że między nimi bardzo zaiskrzyło! Pierwszą weryfikacją tej znajomości miał być pierwszy wspólny wyjazd. Para wybrała się w podróż poślubną do pięknego domku, położonego w górskim miasteczku. Oboje zachwycali się niezwykłymi widokami, a romantyczna i intymna aura pomogła parze jeszcze bardziej się na siebie otworzyć. Aneta i Robert w przeciwieństwie do innych par, nie mają kłopotu, by okazywać sobie czułość, by się przytulić i być ze sobą blisko. Rober wykorzystał ten fakt, i przygotował wodę w zewnętrznej bali, gdzie zaprosił swoją żonę do wspólnej kąpieli pod niebem pełnym gwiazd. Małżeństwo napiło się szampana z kieliszków i nie mogło oderwać od siebie wzroku. Tę uroczą randkę Aneta skwitowała:...