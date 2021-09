Co się stało z Małgorzatą Foremniak? Okulary, podpuchnięte oczy... Takiej jej jeszcze nie widzieliście!

Małgorzata Foremniak opublikowała na Instagramie niepokojące zdjęcie! Bez makijażu, z podkrążonymi oczami wygląda, jakby miała 20 lat więcej. Co się stało z piękną aktorką?

Małgorzata Foremniak należy do grona tych gwiazd, dla których czas jest bardzo łaskawy! Aktorka od lat zachwyca nie tylko urodą, ale i nienaganną sylwetką. Choć w styczniu aktorka będzie obchodzić 55 urodziny, nie wygląda na swój wiek. Foremniak zawsze podkreśla, że to zasługa nie tylko dobrych genów, ale przede wszystkim zdrowej diety i naturalnych metod pielęgnacji. Ostatnio jednak gwiazda zaskoczyła swoich fanów! Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie bez makijażu, z podkrążonymi oczami i niedbale upiętymi włosami. Co się stało?

Małgorzata Foremniak zaszokowała wyglądem

Okazuje się, że zdjęcie, które gwiazda wrzuciła na swój Instagram to kadr z filmu "Sonata", który miał swoją premierę podczas trwającego właśnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To dramat oparty na prawdziwej historii Grzegorza Płonki, u którego błędnie zdiagnozowano autyzm, a po latach ustalono, że przyczyną jego izolacji był głęboki niedosłuch. Mimo to chłopak przejawiał wielki talent muzyczny. Matkę głównego bohatera zagrała właśnie Małgorzata Foremniak.

"Są role, które wchodzą w Ciebie tak głęboko, że stajesz się kimś innym… na pewien czas", napisała na Instagramie.

To właśnie dla tej roli Foremniak przeszła taka metamorfozę. Co więcej, żeby oddać charakter granej przez siebie postaci, jurorka "Mam talent!"... zamieszkała u rodziny Płonków, by obserwować ich codzienne życie, problemy, z którymi się zmagają, ale też przeprowadzić wiele rozmów z prawdziwa matka bohatera.

"To był niesamowity i bardzo ważny materiał, żeby zbudować postać. Małgosia Płonka jest wyjątkowa. Nie tylko pod względem niesamowitej siły, jaką miała i ma w sobie, niezwykłej odpowiedzialności, determinacji... Bardzo chciałam poznać jej świat, który jest znany tylko jej", tłumaczyła w rozmowie z RMF FM.

Sekret urody Małgorzaty Foremniak

Charakteryzacja Foremniak wzbudziła słowa uznania wsród jej obserwatorów, co można przeczytać w komentarzach pod jej postem. Fani aktorki podkreślają, że niezależnie od roli, zawsze jest piękną kobietą. I trudno odmówić im racji. Okazuje się, że aktorka pracuje na swój wygląd od lat. Jak? Uwielbia naturalne metody pielęgnacji. Zamiast sięgać po kosmetyczne wynalazki, używa jedynie kremów z prostymi składami, regularnie olejuje ciało, by zachować jego jędrność i korzysta z nieinwazyjnych zabiegów. W jednym z wywiadów Foremniak zdradziła, że jej patentem na piękną skórę jest... ocet jabłkowy. Małgorzata nie tylko wklepuje go w twarz i ciało, ale także przyrządza z niego napar, dodając do niego ciepłą wodę i miód.

"Używam najprostszych kosmetyków. Był czas, że w ogóle z nich zrezygnowałam na rzecz organicznych olejów. Zostawiłam tylko delikatny krem nawilżający pod makijaż. Robię peeling całego ciała z solą i od czasu do czasu wcieram w skórę, łącznie z twarzą, rozcieńczony ocet jabłkowy. Działa rewelacyjnie, kosmetycznie i leczniczo. To jest mój power drink"", przyznała w wywiadzie dla "InStyle".

Małgorzata Foremniak pokazała na Instagramie swoje zdjęcie z filmu Sonata. Gwiazda, która na co dzień zachwyca urodą i piękną sylwetką przeszła metamorfozę. W okularach, fryzurze z grzywką i bez makijażu w niczym nie przypomina siebie.

Małgorzata Foremniak Instagram

Małgorzata Foremniak jest nie tylko aktorką. Od lat zasiada też w jury show TVN "Mam talent!" W najnowszej edycji programu oprócz niej talenty uczestników oceniają Agnieszka Chylińska i Jan Kliment, który debiutuje w roli jurora.

