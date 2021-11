Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synem na rodzinnym spacerze. Paparazzi "przyłapali" świeżo upieczonych rodziców na spacerze w Rozalinie, gdzie kilka dni temu ruszyły zdjęcia do nowej edycji programu "Projekt Lady". Małgorzata Rozenek po porodzie dość szybko musiała wrócić na plan hitu TVN, ale na nagraniach mogą towarzyszyć jej malutki synek i ukochany mąż. Spójrzcie, jak spędzają wolne chwile! Małgorzata Rozenek w krótkich spodenkach Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami dokładnie 10 czerwca - na świecie pojawił się wówczas ich syn Henryk. Od tamtej chwili minęły dopiero nieco ponad dwa tygodnie, ale mama już zachwyca swoim wyglądem! Na zdjęciach publikowanych na portalach społecznościowych Małgorzata Rozenek promienieje. Teraz z kolei paparazzi zrobili zdjęcia Małgosi i jej bliskim na rodzinnym spacerze- gwiazda TVN na fotkach prezentuje się krótkich spodenkach. Małgorzata Rozenek wróciła już do formy po ciąży? Małgosia wygląda pięknie chociaż ostatnio przyznała, wciąż ma nadprogramowe kilogramy, którymi teraz nie zamierza się przejmować. (...) mam dużo nadprogramowych kg, ale na spokojnie będę się tym zajmować teraz to nie czas na to 😊- Małgorzata Rozenek napisała ostatnio na Instagramie. Spójrzcie tylko na zdjęcia Małgorzaty Rozenek ze spaceru z mężem i synem! Chyba każda mama marzy o takiej figurze dwa tygodnie po porodzie! Zwróćcie również uwagę na stylowy wózek małego Henia- to prawdziwa limuzyna! Zobacz także: Małgorzata Rozenek wróciła do pracy! Na planie "Projekt Lady" towarzyszy jej Henio: "Na początku byłam przerażona" Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na spacerze z synem. Mały Henryk towarzyszy swojej mamie na planie programu...