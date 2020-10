Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak i jej najmodniejsze dodatki: torebki, botki, okulary i biżuteria

Nic nie ożywia stylizacji jak dobrze dobrane dodatki. Doskonale o tym wie niekwestionowana ikona stylu Agnieszka Woźniak-Starak. Każda stylizacja gwiazdy jest podkręcona modnymi dodatkami, które w połączeniu z całością wyglądają modnie i nonszalancko.

Agnieszka Woźniak-Starak to polska It girl, która nie boi się eksperymentów. My zakochaliśmy się w jej torebkach oraz butach, ale dziś skupimy się na pozostałych elementach. Na większości stylizacji gwiazdy można zauważyć kilka mocnych akcentów, które podkręcają całość. Wybraliśmy te, które najbardziej wpadły nam w oko. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanek stylu gwiazdy, znaleźliśmy bardzo podobne w niższej cenie.

Torebka - to must-have!

Zdążyliśmy zauważyć, że gwiazda ma całkiem sporą kolekcję torebek. Każdej stylizacji dodają miejskiego charakteru i sprawiają, że Agnieszka Woźniak-Starak wygląda jak najpopularniejsze blogerki modowe. My zakochaliśmy się w klasycznym shopperze od Ani Kuczyńskiej, ale dziś naszą uwagę przykuła brązowa torebka na pasku. Będzie idealna na jesienne spacery w połączeniu z trenczem oraz wełnianym płaszczem w chłodniejsze dni.

Mucha nie siada - czyli duże okulary!

Pasują zarówno latem jak i zimą, są nieodłącznym elementem stylizacji wielkich gwiazd i blogerek. Mają w sobie nutę boho, która fanatycznie podkręci każdą stylizację. Mowa o dużych okularach przeciwsłonecznych, które są modne bez względu na wszechobecne trendy. Można je nosić cały rok niezależnie od pory dnia.

Błyskotki - czyli biżuteria w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Każda kobieta lubi błyskotki, bransoletki, łańcuszki czy kolczyki. Agnieszka Woźniak-Starak ma słabość do długich naszyjników, które nadają luzu nawet białej, eleganckiej koszuli. Gwiazda proste stylizacje podkręca złotą, minimalistyczną biżuterią, która świetnie uzupełnia cały look. Dodatkowym plusem długich naszyjników jest fakt, że niesamowicie wydłużają i wysmuklają szyję.

Pasek - podkreśli talię!

Jeśli chcesz podkreślić talię, to nie ma nic lepszego od skórzanego paska. To niezbędnik szafy każdej kobiety, która lubi oversize’owe sukienki, jeansy z wysokim stanem, dzięki małemu trikowi będziesz wyglądała smuklej. Gwiazda za pomocą jednego dodatku zmieniła cały charakter stylizacji, podkreśliła talię i nadała całości rockowego charakteru. Nikt tak jak Agnieszka Woźniak-Starak nie łączy miejskiej elegancji z rockowym szaleństwem.

Historia country - czyli kowbojki

Jeden z mocniejszych trendów, które trwają cały rok. Świetnie wyglądają latem z sukienką i zimą z wielką puchową kurtką lub wełnianym płaszczem. Są godnym zastępcą klasycznych kozaków, podkręcają stylizację i nadają jej luzu. Agnieszka Woźniak-Starak udowodniła, że nawet prosta stylizacja zyskuje właśnie dzięki dodatkom.

Udanych zakupów! Na co się skusisz?