Światła kamer i błysk fleszy wymagają nienagannej stylizacji. To dlatego od lat Hollywood kształtuje u swoich bywalców wyrafinowane gusta, które następnie przekładają się na światowe trendy modowe. Wymagania gwiazd stanowią bezcenną podpowiedź, jak stworzyć stylowe i pożądane przedmioty. Z tych wskazówek korzysta m.in. marka Privé Revaux, dostarczając wszystkim zainteresowanym okulary godne czerwonych dywanów. Teraz, dzięki współpracy marki z liderem branży optycznej w naszym kraju – Vision Express, okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne Privé Revaux dostępne są także w Polsce.

Idea Privé Revaux jest prosta: zaoferować produkt wysokiej jakości, o wysublimowanej stylistyce, zgodny z najważniejszymi trendami mody – zarówno tymi najnowszymi, jak i tymi ponadczasowymi. Źródłem bezpośrednich inspiracji jest świat Hollywood: markę współtworzą laureat Oscara - aktor Jamie Foxx, nominowana m.in. do Złotego Globu aktorka i piosenkarka Hailee Steinfeld oraz modelka i aktorka Ashley Benson. Ponadto wiele modeli powstaje w limitowanych seriach przy współudziale gwiazd takich jak Adriana Lima czy Olivia Culpo.

Jednocześnie Privé Revaux jest marką dla każdego. Choć design i jakość dotrzymują kroku największym domom mody na świecie, to ceny okularów pozostają przystępne dla szerokiego grona klientów. Od niedawna Privé Revaux są dostępne także w Polsce, w salonach Vision Express i Trendy Opticians – wyłącznych dystrybutorów marki w naszym kraju. Do asortymentu wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych oferowanych przez sieci dołączyła tym samym kolejna marka na światowym poziomie.

Okulary Privé Revaux to nie tylko modne dodatki, ale też komfort i bezpieczeństwo dla oczu. Zastosowane w modelach przeciwsłonecznych soczewki zapewniają skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Wiele z nich posiada powłokę polaryzacyjną, która neutralizuje oślepiające refleksy świetlne. Większość modeli powstaje w ograniczonych seriach.

Privé Revaux tworzy swoje produkty z pasji do stylu i jakości, a za cel stawia sobie zapewnienie niespotykanych dotąd, luksusowych, a jednocześnie przystępnych produktów. To dzięki temu Privé Revaux pojawia się na Instagramowych zdjęciach wielu gwiazd i zadaje szyku w światowych trendach optycznych. Od tego lata – także w Polsce! To nie tylko okulary przeciwsłoneczne i oprawy, ale też zaproszenie do zaprezentowania się światu w zjawiskowym stylu.